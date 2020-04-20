На Урале ввели ограничение на продажу алкоголя

В Свердловской области вводится ограничение на продажу алкоголя. Соответствующее решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев. Купить спиртное теперь можно будет только с 10:00 до 19:00.

Ему не раз задавали вопрос об ограничении продаж алкоголя в инстаграме. Однажды губернатор даже ответил, но довольно обтекаемо. «Сам я сторонник того, что лучше бы вообще не употреблять алкоголь. Конечно, заставить полностью отказаться от этой пагубной привычки всех вряд ли возможно. Но что еще более актуально сейчас такие «прогулки» являются прямым нарушением режима самоизоляции, который действует на территории всего нашего региона. Это недопустимо. По пути ограничения и запрета на продажу алкоголя пошли многие регионы России. И мы обсуждали с коллегами этот вариант, но я верю в здравый смысл уральцев, в понимание ими, насколько сейчас нужна концентрация, максимальная поддержка родных и близких.И, полагаю, алкоголь в этом не самый хороший помощник», – писал он.

Напомним, ранее «Новый День» сообщал, что продажи алкоголя выросли в Екатеринбурге до 40%. «В некоторых субъектах РФ вводятся временные ограничения на продажу алкоголя – например, продают только с 10:00 до 14:00, а в вечернее время – нет, потому что люди в течение дня алкоголизируются, а к вечеру идут за добавкой. Поэтому если у нас аналогичная мера будет рассмотрена, пока изоляция действует, я ее поддержу», – говорил нашему агентству главный нарколог УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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