Заксо разрешило Куйвашеву ограничивать время продажи алкоголя

Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект, позволяющий губернатору устанавливать дополнительные ограничения по розничной продаже алкоголя.

Законопроект представил депутат Сергей Никонов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», он объяснил принятие этого закона необходимостью «оперативного регулирования» этого вида деятельности, в том числе в условиях ЧС.

Депутата от КПРФ Александра Ивачева такое объяснение не удовлетворило. Он напомнил, что сегодня заксо будет рассматривать поправки в закон о ЧС, который и так даст право губернатору в период ЧС «устанавливать обязательные для граждан и организаций правила поведения». «Я правильно понимаю, что он и так сможет это делать в период ЧС? Если нет, то конечно, надо ему такое право дать. А если да, то зачем тогда мы это делаем? Это будет распространяться и на период после ЧС?» – поинтересовался он. На что Никонов ответил, что закон будет применяться губернатором в период не только чрезвычайных, но и других «сложных ситуаций». Что это за «сложные ситуации», он не пояснил.

Депутат Вячеслав Вегнер выступил против законопроекта. По его словам, на заседании профильного комитета выступали представители министерства АПК и потребительского рынка, рассказавшие, что после введения Евгением Куйвашевым запрета торговать алкоголем после 19:00 началась нелегальная продажа спиртного, а в магазинах начали создаваться очереди. «От чего мы уходили, к тому и пришли, норма начала работать наоборот», – подчеркнул Вегнер. Он предложил внести в законопроект дополнение, что он вводится только для экстренных ситуаций. «Мы не должны отдавать на откуп губернатору право вводить ограничения, когда у нас все спокойно», – отметил депутат.

Тем не менее, большинство депутатов – 30 – законопроект поддержало. Два депутата проголосовали против, еще двое воздержались.

Напомним, 20 апреля губернатор в рамках указа о режиме повышенной готовности запретил розничную продажу алкоголя на территории области после 19:00 на все время действия ограничительных мер по коронавирусу. Губернатор объяснял, что эта мера поможет удержать людей дома, на самоизоляции, однако фактически ограничения привели к росту очередей в алкомаркетах после 18:00.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.20

Екатеринбургские депутаты попросили у губернатора денег на расселение аварийного фонда. / В Свердловской области плюс 242 случая коронавируса. / В Свердловской области принят в первом чтении закон «о тихом часе». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»