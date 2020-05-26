Куйвашеву разрешат вводить обязательные для всех правила на время эпидемий

Свердловский областной закон о защите населения от ЧС дополнят пунктами, которые касаются полномочий губернатора в периоды распространения опасных заболеваний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект внесен депутатами из комитета по промышленной политике и повторяет по смыслу принятый недавно федеральный закон. Согласно документу, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации губернатор устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения и (или) определяет исполнительный орган государственной власти Свердловской области, который устанавливает такие правила поведения. В пояснительной записке говорится, что принятие областного закона необходимо для приведения его в соответствие с федеральным.

Напомним, Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса 18 марта. В первом указе на эту тему говорилось о том, что до 12 апреля введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Тем, кто был в территориях, где зарегистрированы случаи Covid-19, и у кого проявились симптомы ОРВИ, велели находиться дома и вызывать врача. В дальнейшем губернатор регулярно продлевал действие ограничительных мер и вводил новые. Как правило, перед тем, как официально опубликовать очередной указ, губернатор рассказывал о нем на своей странице в инстаграме.

Отметим, что любое неосторожное высказывание Евгения Куйвашева вызывало сотни гневных комментариев свердловчан – так было с историей про «ночные смс-ки от МЧС», продлением ограничительных мер, закрытием детсадов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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