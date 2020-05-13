Уральцы на самоизоляции не стали травиться алкоголем и упиваться до психозов

На самоизоляции жители Свердловской области не стали употреблять больше спиртного. Как писал ранее «Новый День», в апреле 2020 года уральцы выпили 425 726,8 декалитра спиртного, что на 0,69% процента больше, чем годом ранее. Такие данные предоставили в Росалкогольрегулировании.

При этом ранее в Совете Федерации говорили о росте продаж алкоголя на примерно 30%, объясняя, это, впрочем, вовсе не желанием россиян выпить в карантине. «Нам сообщили, что объемы продажи водки возросли из-за нехватки дезинфицирующих средств», – говорила спикер СФ Валентина Матвиенко, уточняя, что водку россияне используют именно для наружного применения.

Однако данные врачей пока подтверждают, что пить на карантине больше не стали – по крайней мере, в Свердловской области. Главный токсиколог Свердловской области Андрей Чекмарев сообщил «Новому Дню», что пациентов в токсикоцентре больше не стало. «Не стало ни больше, ни меньше – никак не меняется число пациентов, в том числе по алкогольным отравлениям. Всплесков или уменьшений [за время объявленного в области режима самоизоляции] не было», – сказал он.

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный ранее говорил агентству, что если подъем злоупотреблений алкоголем действительно есть, то специалисты наркологических больниц увидят это уже после снятия карантина. «Сейчас нет социальных тормозов, не надо на работу идти, заняться нечем. Мы каждый год эту ситуацию наблюдаем в новогодние праздники. И если прогнозировать выход из этих ограничений, то в плане обращений к нам он будет очень похож на то, как люди выходят из новогодних праздников – количество госпитализаций вырастает, и в этой ситуации вырастет, скорее всего», – спрогнозировал нарколог.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

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