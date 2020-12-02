Перед Новым годом уральцам возвращают наркологию

В Свердловской области перепрофилированные под коронавирусных пациентов койки в наркологических отделениях вернут в работу по основному направлению. Об этом сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. «На прошлой неделе возобновило работу медучреждение по реабилитации на озере Чусовском, где будут заниматься инфарктниками, инсультниками, ковидниками. Плюс «Бонум». Сегодня посмотрим разницу между койками и [вернем в работу по оказанию плановой помощи] одну какую-то небольшую больницу, скорее всего, это будут койки, связанные с наркологией, потому что это востребованный вид медицинской помощи, и более крупное отделение какой-то больницы под плановую помощь», – сообщил чиновник.

Напомним, ранее «Новый День» писал, что под лечение пациентов с коронавирусом забрали отделения Свердловской областной наркологической больницы, а также Свердловского областного токсикологического центра, куда часто привозят пациентов с острыми алкогольными или наркотическими отравлениями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 02.12.20

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