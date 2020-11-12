В оперштабе объяснили, почему отдали токсикоцентр для ковидных больных

В оперштабе Свердловской области прокомментировали перепрофилирование регионального токсикоцентра под лечение пациентов с коронавирусом. «Новому Дню» сообщили, что по приказу минздрава там развернули 50 коек, 35 из них – реанимационные. «Перепрофилирование этого медучреждения в инфекционный стационар обусловлено тем, что там есть необходимая кислородная разводка», – сказали агентству в оперштабе.

Там отметили, что в каждом случае решение о перепрофилировании узкопрофильных медучреждений в инфекционные стационары «принимается в тех случаях, если пациенты могут получить лечение по профилю в других больницах». «В данном случае пациенты будут направляться в реанимационно-анастезиологические подразделения медицинских организаций по месту жительства. Специалисты токсикологического центра будут осуществлять консультирование таких пациентов посредством телемедицины», – добавили в оперштабе.

Напомним, в областной токсикоцентр госпитализировали людей с тяжелыми отравлениями – например, синтетическими наркотиками, уксусной кислотой, парацетамолом, другими ядами. В том числе туда отвозили детей, которые травились бытовой химией. Токсикоцентр, как писал «Новый День», принимает пациентов с коронавирусом вместо профильных с сегодняшнего дня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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