Токсикоцентр закрыли под ковид. Людей с острыми отравлениями повезут в другие больницы

Областной токсикоцентр на Сибирском тракте с сегодняшнего дня начнет принимать пациентов с коронавирусом. Туда будут госпитализировать пациентов в наиболее тяжелом состоянии – в медучреждении есть реанимационные койки. Пациентов с острыми отравлениями будут распределять в другие больницы, сообщил «Новому Дню» источник в минздраве Свердловской области. Агентство попросило прокомментировать оперативный штаб региона ситуацию с перепрофилированием медучреждения.

Напомним, в областной токсикоцентр на Сибирском тракте ранее привозили пациентов с тяжелыми отравлениями, например, синтетическими наркотиками, уксусной эссенцией, парацетамолом, в том числе и детей, которые по недосмотру травились бытовой химией. Подробнее о работе токсикоцентра, самых распространенных и самых необычных отравлениях в практике уральских медиков можно прочитать в интервью «Нового Дня» с главным токсикологом региона Андреем Чекмаревым.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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