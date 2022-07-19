В Екатеринбурге из-за укусов гадюк два человека угодили в больницу

В Екатеринбурге от укусов ядовитых змей с начала сезона пострадали уже несколько человек. Двое из них сейчас находятся на лечении в городском токсикоцентре ГКБ № 14. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, точную цифру пострадавших за период активности пресмыкающихся назовут позже, однако, по словам заведующего токсикологическим отделением Вячеслава Устюжанина, в год к врачам с укусами ядовитых змей обращаются порядка 20 пациентов.

Отметим также, что сейчас региональный токсикоцентр, который находится в структуре Свердловской областной психиатрической больницы, временно не принимает своих профильных пациентов, в том числе укушенных гадюками. В пресс-службе СОКПБ напомнили, что пока там лечат больных коронавирусом и пневмониями.

Напомним, в интервью «Новому Дню» главврач областного токсикоцентра Андрей Чекмарев рассказывал об упорстве уральцев при встречах с пресмыкающимися. «Яд гадюки обыкновенной, которая водится в Свердловской области, не дает нарушения сознания, но обладает гемолитическикм эффектом ‒ в течение нескольких часов отек у места укуса нарастает, а лечение длится до 3-4 недель. При этом гадюка-то сама не нападает, как правило. Но у русского человека есть особенность ‒ когда он видит змею, то сразу хочет с ней познакомиться поближе и специально ловит ее. Был у нас пациент, который поймал змею, она укусила его в руку. Ну, он на нее обиделся и снова поймал, так она его укусила в другую руку», – рассказывал собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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