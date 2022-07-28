На Урале от укусов змей пострадали 27 человек

В этом сезоне в Свердловской области 27 человек пострадали от укусов змей, из них в восьми случаях речь идет о нападении гадюк. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в черте Екатеринбурга отмечено 10 случаев, четыре – в Нижнем Тагиле, по три – в Красноуфимском, Каменском районах и в Первоуральске; единичные – в Нижнетуринском, Березовском, Сысертском, Тугулымском городских округах. Среди пострадавших двое детей до 14 лет, 9 человек в возрасте 18-35 лет, остальные – старше 36. Все пострадавшие уже выписаны из больниц.

На Урале обитают в основном ужи и ядовитые гадюки. «Отличить безобидного ужа от ядовитой гадюки можно по ярко-желтым, оранжевым или белым пятнам на голове. Встречаются как совершенно черные гадюки, так и совершенно черные ужи, у которых цветных «щек» нет. Зато у гадюки в отличие от неядовитых змей есть «шея» – перехват между головой и телом. У ужа голова в тело переходит плавно. На голове гадюк часто хорошо заметен X-образный рисунок. Кончик хвоста может быть ярко-желтый. Кроме того, на спине у гадюки имеются зигзаги, которых нет у ужа», – объяснили в Роспотребнадзоре. Ужи любят влажные места: берега водоемов, овраги, пойменные луга, болота, огороды и сады, а кроме того сараи, подвалы, кучи мусора. Зимуют они под корнями деревьев, в норах грызунов. Гадюки чаще встречаются в жару, днем они «загорают» на бревнах, камнях, охотятся ночью. Любимые места обитания – в зарослях травы, под выкорчеванными пнями, сгнившими деревьями (возможно, отсюда название «змея подколодная»).

Что предпринять для того, чтобы избежать змеиного укуса:

• ликвидировать кучи хвороста, разобрать завалы от старых построек и убрать разный строительный мусор с участка;

• извести мышей – любимое лакомство змей;

• считается, что змей нервирует стук по земле (поможет, например, самодельное пугало со стучащими на ветру подвесками);

• косить траву необходимо часто и коротко: открытые участки змеи не любят.

После укуса змеи пострадавшему необходимо обязательно обратиться за медпомощью.

Как ранее писал «Новый День», недавно в екатеринбургском токсикоцентре два человека лечились после нападения гадюки. Обычно в год бывает порядка 20 случаев укуса ядовитых змей, но в этом году люди говорят, что чаще встречают гадюк. В Екатеринбурге еще в мае было известно о нападении гадюки на женщину на Калиновских разрезах.

Екатеринбург, Марина Иванова

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