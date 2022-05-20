Уральцы жалуются на нашествие змей: где зафиксированы нападения

Жители Свердловской области говорят, что в этом году змей больше обычного. Их встречают в том числе в Екатеринбурге – жители квартала Woods поделились в соцсетях, что видели змей неподалеку от своих домов.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным ведомства, от укусов змей пострадали три человека, двое из них живут в Тугулыме, один в Первоуральске. В статистику пока не попала женщина, о травмировании которой сообщалось накануне, – данные передадут позже. Женщину укусила гадюка на Калиновских разрезах.

В Свердловской области самые распространенные змеи – безобидный уж и ядовитая гадюка. Отличить их можно по глазам и строению черепа: у гадюки зрачки вертикальные, похожие на прорезь, у ужа зрачки круглые, голова у него овальной формы, а у гадюки треугольная, четко отграниченная от туловища. Но есть и еще один совет – если вы плохо разбираетесь в змеях, ведите себя в любом случае так, будто перед вами гадюка. При встрече с ядовитой змеей стоит замереть и дать ей возможность уйти, не стоит делать резких движений, махать руками, и, конечно, не стоит брать змею в руки и пытаться играть с ней.

Если змея все же вас укусила, то следует обратиться за медицинской помощью. Яд гадюк практически никогда не приводит к тяжелым последствиям у взрослого человека, куда большую опасность представляет неправильно оказания медицинская помощь.

Чего нельзя делать в случае укуса.

• Разрезать место укуса крестообразно или вырезать пораженный участок. Порезы случайными предметами (ножами, осколками стекла) приводят к инфекциям, к повреждению вен, сухожилий.

• Прижигать ранку раскаленными на огне предметами, углями от костра, порохом. Ядовитые зубы змей достигают сантиметра в длину, и яд глубоко проникает в мышечную ткань.

• Опасно прижигать место укуса едким калием, азотной, серной и карболовой кислотами или керосином, а также закрывать паутиной и присыпать землей.

• Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Наложение жгута на пораженную конечность ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает.

• Алкоголь усиливает действие яда и затрудняет его выведение из организма.

Рекомендуется ограничить подвижность пострадавшей конечности и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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