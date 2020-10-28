Какие больницы в Свердловской области перепрофилировали под ковид (СПИСОК)

В Свердловской области развернуто уже почти девять тысяч коек для лечения пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения региона, который оказался в распоряжении «Нового Дня». Документ до сих пор не был опубликован на сайте ведомства. Среди перепрофилированных медучреждений, в которых палаты переоборудовали для лечения пациентов с Covid-19, несколько психиатрических клиник, областная наркология, центры реабилитации, больницы, специализирующиеся на пациентах с травмами, противотуберкулезный диспансер и НИИ дерматологии. Полный список приводим в приложении к приказу главы минздрава Свердловской области Андрея Карлова.

Необходимо отметить, что еще летом, когда суточные значения по числу заболевших превышали 300-350 человек, было развернуто меньше спецкоек для лечения пациентов с коронавирусом. Так, на конец июля насчитывалось 6 981 место. Теперь – на две тысячи больше, и процент занятых не снижается. Из 8 270 развернутых на 27 октября коек было занято 82%.

Врачи и пациенты сообщают, что возникают трудности с госпитализацией – не только из-за большого потока больных в отдельных медучреждениях, но и из-за того, что система маршрутизации не отлажена, в ручном режиме медикам приходится выяснять, где есть свободные места, и везти нуждающихся в стационарном лечении туда.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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