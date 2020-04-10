российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 апреля 2020, 09:38 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

От карантинного безделья целые семьи уходят в запой

В Ревде люди жалуются на то, что их соседи на самоизоляции усердно «лечатся» алкоголем. Проблема достигла такого уровня, что о ней заговорили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как передает местное издание «Ревда-новости», на это обратила внимание коллег замглавы администрации Ревды Евгения Войт. По ее словам, в некоторых неблагополучных семьях родители ушли в запой. На прошлой неделе из одной такой семьи пришлось забрать ребенка, о котором никто не заботился. Пока его отдали близким родственникам. Чиновница считает, что необходимо усилить работу с неблагополучными семьями, то есть действовать на опережение.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что некоторые ревдинцы не только заполняют свободное время выпивкой, но и садятся после этого за руль. В последние выходные гаишники Ревды и Дегтярска провели рейдовые мероприятия «Стоп-контроль» и «Бахус». Всего с 3 апреля по 5 апреля там было выявлено 5 нетрезвых водителей.

Однако не стоит думать, что проблема существует только в Ревде. В ГУ МВД рассказали, что в последние дни в области полиция обнаружила нескольких пьяных подростков, которым кто-то вопреки закону продал спиртное.

В первые же дни объявленного властями режима самоизоляции в Екатеринбурге выросли продажи алкоголя на 40%. Как пояснил «Новому Дню» главный нарколог УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, люди употребляют алкоголь в самоизоляции вовсе не потому что таким образом профилактируют коронавирус, а от безделья. «Нет социальных тормозов, не надо на работу идти, заняться нечем. Мы каждый год эту ситуацию наблюдаем в новогодние праздники. И если прогнозировать выход из этих ограничений, то в плане обращений к нам он будет очень похож на то, как люди выходят из новогодних праздников – количество госпитализаций вырастает, и в этой ситуации вырастет, скорее всего», – спрогнозировал нарколог.

Ревда, Елена Владимирова

Ревда. Другие новости 10.04.20

Журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге прорвало трубу с горячей водой. / Если работают заводы, значит, жизнь в городе есть. Интервью с мэром Сухого Лога. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Продажи алкоголя подскочили на 40% из-за самоизоляции – введут ли запрет?

Метки / Коронавирус из Китая

Собянин предрек Москве серьезные испытания из-за коронавируса: «Мы только у подножия пика»

Вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции (ДОКУМЕНТ)

Коронавирус позволил Трампу догнать Байдена по популярности среди избирателей

Журналистов не пустили снимать тестирование депутатов на коронавирус (ФОТО, ВИДЕО)

В понедельник депутатов Госдумы отправят повторно сдавать анализ на коронавирус

Пандемия ввергнет в нищету еще 500 млн человек

Вирусолог рассказала, могли ли мы переболеть Covid-19 раньше китайцев. Интервью РИА «Новый День»

107-летняя женщина излечилась от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия, Коронавирус из Китая,