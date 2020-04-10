От карантинного безделья целые семьи уходят в запой

В Ревде люди жалуются на то, что их соседи на самоизоляции усердно «лечатся» алкоголем. Проблема достигла такого уровня, что о ней заговорили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как передает местное издание «Ревда-новости», на это обратила внимание коллег замглавы администрации Ревды Евгения Войт. По ее словам, в некоторых неблагополучных семьях родители ушли в запой. На прошлой неделе из одной такой семьи пришлось забрать ребенка, о котором никто не заботился. Пока его отдали близким родственникам. Чиновница считает, что необходимо усилить работу с неблагополучными семьями, то есть действовать на опережение.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что некоторые ревдинцы не только заполняют свободное время выпивкой, но и садятся после этого за руль. В последние выходные гаишники Ревды и Дегтярска провели рейдовые мероприятия «Стоп-контроль» и «Бахус». Всего с 3 апреля по 5 апреля там было выявлено 5 нетрезвых водителей.

Однако не стоит думать, что проблема существует только в Ревде. В ГУ МВД рассказали, что в последние дни в области полиция обнаружила нескольких пьяных подростков, которым кто-то вопреки закону продал спиртное.

В первые же дни объявленного властями режима самоизоляции в Екатеринбурге выросли продажи алкоголя на 40%. Как пояснил «Новому Дню» главный нарколог УрФО, главврач Областной наркологической больницы Антон Поддубный, люди употребляют алкоголь в самоизоляции вовсе не потому что таким образом профилактируют коронавирус, а от безделья. «Нет социальных тормозов, не надо на работу идти, заняться нечем. Мы каждый год эту ситуацию наблюдаем в новогодние праздники. И если прогнозировать выход из этих ограничений, то в плане обращений к нам он будет очень похож на то, как люди выходят из новогодних праздников – количество госпитализаций вырастает, и в этой ситуации вырастет, скорее всего», – спрогнозировал нарколог.

Ревда, Елена Владимирова

Ревда. Другие новости 10.04.20

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