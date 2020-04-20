Указ об ограничении продажи алкоголя в Свердловской области вступил в силу

Указ губернатора Свердловской области об ограничениях по продаже спиртного опубликован на сайте правовой информации. В тексте указано, что он вступает в силу со дня его официального опубликования – это было сделано сегодня практически ровно в семь часов вечера.

Напомним, указом запрещается продавать алкоголь с 19 часов до 10 часов, в том числе в заведениях общепита. При этом в торговых точках, судя по всему, к столь молниеносному началу работы нового указа оказались неготовы. «Насколько я знаю, должны не продавать по вечерам, начиная с завтрашнего дня, пока все продаем», – рассказала «Новому Дню» сотрудник популярного алкомаркета.

Добавим, по этому же указу до 15 мая запрещается любительская и спортивная охота, охота для содержания и разведения охотничьих ресурсов на территории региона.

Екатеринбург, Елена Иванова

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