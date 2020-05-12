Депутатам придется принять «сухой закон» ради губернатора

Депутатам свердловского заксо, возможно, придется принять законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя после 19:00, только для того, чтобы подтвердить правоту губернатора Куйвашева, который подписал аналогичный по смыслу указ 20 апреля.

Как сообщил РИА «Новый День» информированный источник, регионы действительно имеют право ограничивать продажу алкоголя, но только через региональный закон, за который проголосовали депутаты заксобрания. Интересно, что текст законопроекта еще окончательно не готов, соответственно, ознакомиться с ним не имеют возможности не только журналисты, но и депутаты. В аппарате заксо сообщили, что дело именно в том, что формулировка еще только обсуждается. Но пока она заключается в том, что губернатор имеет право вводить такие ограничения.

О том, что такой законопроект вообще готовится, заявила на прошлой неделе спикер заксо Людмила Бабушкина. «Мы планируем рассмотреть вопрос ограничения продажи алкогольной продукции. Законопроект готов, будем рассматривать его также 9 июня. Время продажи сокращается до 19 часов (было до 23 часов). И в связи с принятием федерального закона о так называемых разливайках, мы будем рассматривать изменение соответственного регионального закона. Обязательно будем учитывать общественное мнение, так как есть сторонники и противники данной нормы», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Как уже писал «Новый День», ранее глава Росалкогольрегулирования по УрФО Юрий Чащин в беседе с нашим корреспондентом отметил, что разницы в объеме выпитого до 20 апреля, когда вышел губернаторский указ, и после специалисты не заметили. «Мы не видим роста или падения продаж после введения запрета, но мы видим, что после 20 апреля с 16 до 19 часов идет очень много чеков. То есть можно предположить, что в магазинах формируется толпа, что может быть опасно в текущей ситуации», – прокомментировал Чащин. Он также отметил, что люди, которые не успели купить легальный алкоголь, но им очень надо – могут найти заменители. Например, парфюм или септики с этиловым спиртом. А еще в Свердловской области удачная для бутлегеров инфраструктура – транспортный узел, много промышленных зон, где удобно разместить подпольный цех. Нелегальный оборот на фоне запретов и снижения доходов может вырасти, им же на руку дополнительный запрет для лицензиатов в кризис.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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