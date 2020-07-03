Площадку под новый зал филармонии огораживают, жилую пятиэтажку готовят к сносу

В Екатеринбурге все готово к сносу расселенного дома на ул. Карла Либкнехта, 40, и прилегающих к нему гаражей.

Как сообщили «Новому Дню» в Центре развития социально-культурных инициатив, работы на площадке уже стартовали. Подрядчик – ООО «Строймонтаж» – приступил к установке временного ограждения, которое обеспечит безопасность пешеходов и автомобилей. Снос пятиэтажки станет плановым этапом подготовительных работ для строительства концертного зала филармонии. На месте дома будет находиться главный вход в новый зал.

Все квартиры в доме выкуплены, жильцы давно покинули опустевшее здание. АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» осуществляет контроль за состоянием строения и его охрану. При этом приходится оплачивать обеспечение безопасности и содержание здания. «Скорейший снос позволит избежать расходов на эти цели, которые несет областной бюджет», – подчеркивают в ЦРСКИ.

Для сноса разработана специальная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы. Необходимо полностью исключить возможность повреждения соседних зданий, свести к минимуму уровень шума и запыленности, оперативно вывезти с площадки строительный мусор. Снос дома и прилегающих гаражей намечено завершить в сентябре 2020 года.

Как уже сообщал «Новый День», сейчас в Екатеринбурге проводятся общественные обсуждения поправок в правила землепользования. Назначение участка в границах улиц Клары Цеткин – Тургенева – Первомайской – Карла Либкнехта предлагается изменить с Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) и ТОП-1 (парки, набережные, скверы, бульвары) на ЦС-3 (зона объектов культурно-зрелищного назначения). Графические материалы должны быть доступны в зданиях районных администраций и мэрии Екатеринбурга с 23 июня по 14 июля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.20

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