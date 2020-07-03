Епархия опубликовала программу Царских дней: крестный ход, концерт, ярмарка – все мероприятия с присутствием паломников

Екатеринбургская епархия опубликовала программу фестиваля «Царские дни», который планируют провести с 12 по 20 июля. Главным событием, конечно, станет ночная божественная литургия на площади перед Храмом-на-Крови и следующий за ней крестный ход до монастыря на Ганиной Яме. Предполагается, что все эти массовые мероприятия пройдут с участием паломников, то есть нескольких тысяч человек. При этом в Свердловской области продолжает действовать режим повышенной готовности и в день выявляется более 200 новых случаев коронавируса и все больше смертей от Covid-19.

Как сообщает епархия, фестиваль откроется 12, и до 20 июля пройдет «несколько десятков религиозных и светских мероприятий различного формата, посвященных царской теме – от музыкальных фестивалей до творческих встреч и лекций». В том числе планируются мероприятия в закрытых помещениях – в конференц-зале Храма-на-Крови и в центре «Царский».

«Основные события Царских дней начнутся 15 июля с Божественной литургии в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, затем грядут кульминационные мероприятия, которые пройдут 16 и 17 июля», – сообщили в епархии.

16 июля пройдет дневной, так называемый малый крестный ход, по Екатеринбургскому пути скорби, а также несколько богослужений у Храма-на-Крови и в монастыре на Ганиной Яме. Главное событие состоится в 23:30 – ночная божественная литургия на площадке у храма. Богослужение завершится ночью 17 июля, после чего ориентировочно в 02:30 от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы пройдет традиционный Царский крестный ход.

«В обычное время шествие собирало десятки тысяч паломников со всего света. По прибытии крестного хода состоится молебен святым Царственным страстотерпцам», – сообщили в епархии. «В 2020 году Царские дни будут проведены с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности», – пообещали там.

Отметим, в Свердловской области до сих пор продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещены массовые мероприятия в помещениях, закрыты кинотеатры, театры, торговые центры, рестораны. «Новый День» направил в региональный оперштаб вопрос, согласовано ли проведение религиозного фестиваля в текущей эпидемиологической ситуации. Ответ будет опубликован, как только мы его получим.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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