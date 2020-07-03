В небе над Уралом появилась яркая комета Neowise

Астрономы со всего мира пристально следят за недавно открытой кометой NEOWISE, которая прямо сейчас максимально сблизилась с Солнцем и в ближайшее время может стать настолько яркой, что будет заметна на ночном небе невооруженным глазом. Уже сегодня космическую гостью можно поймать в объектив, но на территории Свердловской области это будет сделать непросто. Дело в том, что светлая ночь в северных широтах затрудняет наблюдение за такими объектами.

«В этом году уже были две кометы ATLAS и SWAN, которые распались прежде, чем их можно было увидеть. А вот NEOWISE, что называется, взлетела. Это очень яркая комета, сейчас ее блеск достиг нулевой звездной величины, что бывает редко. Комета прошла перигелий (максимальное сближение с Солнцем) сегодня, 3 июля. Это создает благоприятные условия для ее наблюдения, поэтому есть шансы ее увидеть. Но единственная проблема в том, что сейчас местоположение кометы в нашем небе находится в так называемой засвеченной зоне. Солнце неглубоко уходит за горизонт, полноценной ночи нет, и увидеть комету на фоне светлого неба будет сложно. Для поисков, конечно, нужен бинокль», – рассказал «Новому Дню» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Любителям астрономии попытать удачи лучше в час ночи. Комету следует искать рядом с созвездием Возничего, ориентиром будет звезда Капелла – NEOWISE находится ниже, ближе к горизонту. Наблюдать комету можно будет в течение всего месяца, если она сможет пережить сближение с Солнцем и не распадется, как предыдущие две гостьи. На минимальном расстоянии от Земли – 103 миллиона километров – комета должна оказаться 23 июля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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