В эти выходные уральцы смогут увидеть комету C/2023 A3

Жители северных районов Свердловской области уже сегодня ночью могут увидеть комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-Atlas). Это самая яркая комета за последние 13 лет, которая по сиянию в небе превзойдет комету Neowise, пролетевшую мимо Земли в 2020 году.

Как сообщает Московский планетарий, наилучшие условия видимости хвостатой гостьи в Северном полушарии начнутся 12 октября, когда C/2023 A3 пройдет перигей (максимально приблизится к Земле), и продлятся еще две-три недели. Комета будет видна на вечернем небе около часа после захода Солнца над западной частью горизонта. На это время астрономы прогнозируют ее блеск около -2 звездной величины, поэтому рассмотреть небесную гостью можно будет невооруженным глазом. Напомним, что чем ниже значение звездной величины, тем ярче выглядит комета. Самые яркие объекты имеют отрицательную звездную величину.

По прогнозу Уралгидрометцентра, в южных районах Свердловской области и в Екатеринбурге прояснения в облачности ночью 12 октября еще будут неустойчивыми. Но с 13 по 15 октября ожидается ясная погода, так что любители астрономии смогут увидеть комету в небе после 18:30 по местному времени.

Комета C/2023 A3 была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, обсерватория Пурпурной горы, Китай) и независимо обнаружена на 50-сантиметровом телескопе проекта Atlas в Южной Африке 22 февраля того же года. Орбитальные характеристики и потенциальная яркость небесного тела привлекли внимание астрономов и C/2023 A3 классифицировали как возможную Большую комету. Большими, или великими, кометами называют космические объекты, которые становятся особенно яркими и заметными для земного наблюдателя.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube