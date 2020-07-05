В Качканаре на пожаре погибли два человека

В Качканаре этой ночью загорелась квартира в доме на улице 5-й Микрорайон. После тушения на месте пожара обнаружили тела двух мужчин, еще один мужчина был без сознания.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, погибли мужчины 1975 и 1980 годов рождения, признаков насильственной смерти нет. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение огнем, однако рассматриваются и другие версии. Началась доследственная проверка.

Качканар, Людмила Прокофьева

Качканар. Другие новости 05.07.20

За сутки пять свердловчан умерли от коронавируса. / На Тюменском тракте в ДТП с грузовиком пострадала беременная девушка. / Голосование по Конституции, суд над отцом Сергием и очереди из скорых: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»