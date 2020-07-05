Следователи рассказали, как начался пожар, где погибли два качканарца

Двое жителей Качканар могли погибнуть из-за непотушенной сигареты. Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, сосед квартиры, где произошел пожар, заметил возгорание и вызвал спасателей и скорую. Дверь в эту квартиру была закрыта изнутри, очаг возгорания обнаружился на диване, там же были найдены окурки.

Напомним, ночью в Качканаре загорелась квартира в жилом доме. Двое мужчин погибли, еще один находится в больнице.

Качканар, Людмила Прокофьева

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