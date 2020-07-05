Следователи рассказали, как начался пожар, где погибли два качканарца

Двое жителей Качканар могли погибнуть из-за непотушенной сигареты. Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, сосед квартиры, где произошел пожар, заметил возгорание и вызвал спасателей и скорую. Дверь в эту квартиру была закрыта изнутри, очаг возгорания обнаружился на диване, там же были найдены окурки.
Напомним, ночью в Качканаре загорелась квартира в жилом доме. Двое мужчин погибли, еще один находится в больнице.
Качканар, Людмила Прокофьева
Качканар. Другие новости 05.07.20
Житель Екатеринбурга пожаловался на плохое питание в ковидарии. / В Качканаре на пожаре погибли два человека. / За сутки пять свердловчан умерли от коронавируса. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube