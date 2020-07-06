Места еще есть: садики Екатеринбурга пока заполнены лишь на 20%

С сегодняшнего дня детские сады в Екатеринбурге заработали в штатном режиме – это обозначает, что посещать их могут все дети, без справок с работы родителей. Единственное ограничение – заполняемость садов не более 50%. Но места еще есть, сообщили в департаменте образования. Пока что ДОУ заполнены лишь на 20%.

«Департамент образования ведет ежедневный мониторинг заполняемости муниципальных детских садов. Эти данные передаются в министерство образования и молодежной политики Свердловской области. В настоящее время средняя заполняемость детских садов города не превышает более 20%», – рассказали «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга. При этом в департаменте просят родителей не забывать, что в городе по-прежнему действуют ограничения в связи с распространением коронавируса.

«Департамент образования просит родителей рассмотреть возможность изоляции детей или при посещении дошкольной организации соблюдать рекомендуемые профилактические меры», – сообщили в администрации. Для тех, кто с сегодняшнего дня пошел в детский сад, тоже есть свои правила. Родители получили от заведующих садиками целые инструкции – как теперь приводить детей и что делать запрещено.

«Прием детей происходит с 7:30 до 8:30 на улице, позже нельзя. Обязательно родители должны быть в масках. В детский сад входить запрещено! Пропускать детский сад без уважительной причины тоже нельзя. Ставим на питание как обычно до 12:00», – примерно такие сообщения получили родители. Также на входах в детсады теперь стоят антисептики, внутри групп – рециркуляторы воздуха и УФ-лампы, воспитатели работают в масках. Все контактные поверхности должны обрабатываться дезинфицирующими средствами каждые два часа.

Напомним, по решению регионального оперштаба в Свердловской области разрешили работать детским садам, но при заполняемости не более 50%. Это значит, что теперь попасть в садик могут не только те дети, оба родителя у которых работают и могут предоставить официальную справку. Теперь для посещения ДОУ достаточно принести справку об эпидблагополучии и заранее уведомить детский сад о посещении для постановки ребенка на питание.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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