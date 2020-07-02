Детсадам выставили требования для увеличения загрузки до 50%

По решению губернатора Свердловской области с сегодняшнего дня будет увеличиваться количество дежурных групп в детских садах, постепенно планируется загрузить садики на 50% от обычной посещаемости. Но открыться смогут далеко не все ДОУ: им придется выполнить ряд требований. Кроме того, при выборе детсадов, в которых увеличат количество групп, будет учитываться реальная востребованность в местах.

Напомним, Евгений Куйвашев принял решение со 2 июля увеличить количество дежурных групп в детских садах. «Каждый день я читаю комментарии от родителей, которым нужно выходить на работу, но не с кем оставить ребенка. Считаю возможным возобновить работу всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше – как и в случае с заведениями общепита – будем действовать по обстановке», – написал Куйвашев в инстаграме.

До конца механизмы увеличения групп в детсадах еще не прописаны: каждый город будет принимать такие решения индивидуально. Но для всех дошкольных учреждений, в которых планируется открыть дополнительные группы, прописаны особые требования.

«Текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет увеличить число детей в группе, поэтому будет увеличено количество групп. Посещать каждую из них по-прежнему будет не более 12 человек. Для того чтобы увеличить количество посещающих детский сад, необходимо выполнить ряд требований. В частности, закупить необходимое оборудование, дезинфицирующие средства, сделать пробы воды и так далее», – сообщили «Новому Дню» в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Загрузка до 50% от обычного числа детей будет доводиться не во всех садиках. Решения будут приниматься индивидуально – сначала проанализируют востребованность в этих дополнительных местах.

Так, в департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что на данный момент в уже открытых дежурных группах и без того есть более 2 тысяч вакантных мест. Как и где будут открыты еще группы, пока не сообщается.

Добавим, что посещать новые дежурные группы по-прежнему смогут только дети, у которых оба родителя смогут предоставить справку с работы.

«Что касается перечня категорий, которым предоставляются места в дежурных группах, то это по-прежнему в первую очередь сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, однако окончательное решение о том, кому может предоставлено место в детском саду принимается на уровне местной администрации. Таким образом, перечень может быть расширен», – сообщили в областном минобразования.

Напомним, детские сады в Свердловской области закрыты с конца марта. В апреле было объявлено о создании дежурных групп, прежде всего, для детей работников экстренных служб и непрерывных производств. С конца мая число дежурных групп постепенно увеличивали. В Екатеринбурге на данный момент открыты 1 497 групп (включая частные и ведомственные сады) для 14 786 детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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