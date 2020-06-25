Новые дежурные группы в детсадах Екатеринбурга открывать не планируют

В Екатеринбурге не планируют открывать новые дежурные группы в детских садах. Сегодня они есть практически во всех дошкольных учреждениях, их посещает более 14 тысяч детей. В департаменте образования сообщили, что есть еще более 2 900 свободных мест. Но попасть на них могут только те, у кого оба родители сейчас официально работают – причем не дистанционно.

За последний месяц в Екатеринбурге открыли дежурные группы практически во всех садах города. Если в конце мая работало 1 333 группы, которые посещали 9 054 ребенка, то сегодня – уже 1 497 групп (включая частные и ведомственные сады) для 14 786 детей.

«До 20 мая дежурные группы функционировали только в 34 детсадах, с 20 мая были поэтапно открыты практически все дошкольные учреждения с дежурными группами. Дополнительное открытие дежурных групп не планируется, поскольку в открытых группах имеются свободные места – на сегодняшний день их 2 946», – сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

При этом родители продолжают жаловаться, что попасть в садик могут далеко не все дети, даже если есть свободные места.

«Мы с мужем оба работаем, он – в офисе, я удаленно. Я работаю в вузе, и у нас дистанционное обучение сейчас. Но мне периодически нужно ездить в вуз. Ребенка оставить не с кем. Да и качество работы страдает, когда рядом постоянно четырехлетка, – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена. – Я знаю, что есть университеты и просто офисы, где кадровики соглашаются выдать справку, будто человек посещает работу, а не работает удаленно. Но у нас в вузе с этим строго, справку не дают».

В департаменте пояснили, что действительно дежурные группы могут посещать только дети, оба родителя которых уходят из дома.

«Дежурные группы работают для детей, оба родителя (законных представителя) либо единственный родитель (законный представитель) которых относится к категориям граждан, указанных в указах президента Российской Федерации и губернатора Свердловской области, работающих в режиме непрерывного производственного цикла. Заявления на зачисление ребенка в дежурную группу направляются родителями на электронную почту руководителю того детского сада, чьим воспитанником является их ребенок», – пояснили в департаменте.

О полном открытии детских садов речи пока не идет, особенно в Екатеринбурге, где по-прежнему ежедневно фиксируют около 200 случаев заболевания коронавирусом.

«Снятие ограничений в работе муниципальных дошкольных образовательных организаций будет возможно после того, как будет снят режим ограничительных мероприятий в Свердловской области, непосредственно в городе Екатеринбурге», – прокомментировали в департаменте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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