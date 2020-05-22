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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Пятница, 22 мая 2020, 12:26 мск

Новости Екатеринбург

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За неделю количество дежурных групп в детсадах Екатеринбурга увеличили с 124 до 1 333

За неделю в Екатеринбурге открыли дополнительно более тысячи дежурных групп в детских садах. Сейчас туда ходит 9 054 ребенка.

Напомним, 14 мая в Екатеринбурге было принято решение увеличить количество дежурных групп в детских садах и постепенно открыть такую в каждом садике. Тогда ожидалось, что с 18 мая в Свердловской области начнется работа кафе, торговых центров, магазинов и, соответственно, родители не смогли бы сидеть больше дома.

Несмотря на то, что снятие ограничительных мер перенеслось на неопределенное время, количество дежурных групп в садах все равно выросло в 10 раз.

«Сегодня работает 1 333 группы (14 мая было 124) в 331 муниципальном детсаду (было 34). Группы посещают 9 054 ребенка (было 1 434)», – рассказали в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Чтобы зачислить ребенка в дежурную группу, родителям нужно выполнить следующие условия:

– написать заявление о зачислении ребенка в дежурную группу на имя руководителя детского сада;

– принести оригинал справок с места работы обоих родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах указа президента Российской Федерации, с указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика работы родителей;

предоставить справку об отсутствии контакта с больными, которую будет возможно получить непосредственно в детском саду у медицинского работника.

Добавим, что в дежурные группы набирается не более 12 детей. Родителей в здания не пускают. Каждое утро медработник должен проводить осмотр воспитанников, и тех, у кого есть признаки ОРВИ, отправлять домой. Сами группы внутри садика должны быть «дистанцированы», не должны пересекаться и воспитатели разных групп детского сада.

«Новый День» задал вопрос региональному оперштабу, проводится ли тестирование на коронавирус среди сотрудников детских садов. Но ответ пока не получен.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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