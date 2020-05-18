В Екатеринбурге за два дня откроют все детсады, но попадут туда избранные

С 20 до 22 мая в Екатеринбурге планируется поэтапное открытие дежурных групп практически во всех муниципальных детских садах.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте образования администрации Екатеринбурга, всего в формате дежурных групп будут работать 372 ДОУ (1 тысяча 579 групп). Дежурные группы смогут посещать дети родителей, профессиональные категории которых прописаны в указе президента России от 2 апреля 2020 года № 239 и указе губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100.

Для того чтобы зачислить ребенка в дежурную группу родителям необходимо:

– написать заявление о зачислении ребенка в дежурную группу на имя руководителя детского сада;

– принести оригинал справок с места работы обоих родителей (законных представителей) из организаций, перечисленных в пунктах указа президента Российской Федерации, с указанием оснований для посещения ребенком дежурной группы и графика работы родителей;

– предоставить справку об отсутствии контакта с больными, которую будет возможно получить непосредственно в детском саду у медицинского работника.

Сейчас в городе функционируют 34 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 1 тысяча 525 детей в 129 дежурных группах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

Назван самый болеющий коронавирусом регион УрФО. / Грозят ли России массовые «карантинные бунты»: мнения экспертов. / Эксперты: неврозы и расстройства из-за карантина скажутся в конце лета. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»