Лагерь «Зарница», где выявили сотрудника с коронавирусом, проверяет прокуратура

Прокуратура Березовского организовала проверку в связи с обнаружением у сотрудника детского оздоровительного лагеря «Зарница» коронавирусной инфекции.

Напомним, заезд детей состоялся 1 июля 2020 года. Перед началом смены у всех сотрудников лагеря взяли анализы на наличие Covid-19, которые дали отрицательные результаты.

«Однако на последнем заседании оперштаба региона было принято решение о тестировании сотрудников загородных лагерей ещё методом ПЦР для дополнительной гарантии эпидбезопасности. Эта работа была оперативно организована. Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован», – сообщили в оперштабе.

Коронавирус нашли у вожатой 8 отряда. В этот же день 35 детей из трех отрядов (7, 8 и 9), которые контактировали с заболевшим сотрудником, вывезены из лагеря. Их будут тестировать на наличие инфекции.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку исполнению оздоровительным лагерем требований законодательства об охране жизни и здоровья детей, соблюдению требований санитарных правил и нормативов, принятию необходимых мер по организации безопасного отдыха и оздоровления детей. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Директор лагеря «Зарница» сообщил, что сейчас учреждение работает в обычном режиме.

«Смена продолжается, усилен контроль за персоналом, который остался работать и за детьми, которые здесь находятся. Проводится трехкратная термометрия детей. Ведется наблюдение за состоянием здоровья всех, кто находится в учреждении», – рассказал ТК «Вести-Урал» директор БМАУ «ДЗОЛ» «Зарница» Александр Дергачев.

Березовский, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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