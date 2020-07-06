В загородном лагере под Березовским у сотрудника обнаружен коронавирус, три отряда отправлены домой

В загородном лагере «Зарница» у одного из сотрудников был выявлен коронавирус. Всех контактировавших детей уже вывезли из лагеря, помещения были продезинфицированы. Отдых остальных детей продолжается. Заезд на первую смену в лагерь «Зарница» прошел 1 июля. В девять отрядов было набрано 132 ребенка, – говорится в сообщениях на официальных страницах лагеря в соцсетях. Но в минувшие выходные три отряда отправили домой: дети контактировали с одним из сотрудников лагеря, у которого обнаружили коронавирус.

Как рассказали «Новому Дню» в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса, весь персонал «Зарницы» тестировали на коронавирус еще до заезда на первую смену. Но – методом ИФА. Все результаты были отрицательными, и было принято решение привозить детей.

«Однако на последнем заседании оперштаба региона было принято решение о тестировании сотрудников загородных лагерей ещё методом ПЦР для дополнительной гарантии эпидбезопасности. Эта работа была оперативно организована Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа. Сотрудник был немедленно изолирован. Информация о ситуации передана в Роспотребнадзор. По рекомендации санитарных врачей организован выезд контактных детей. Все они пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию. Помещения, в которых находились заболевший и контактные, продезинфицированы», – сообщили в оперштабе. В других лагерях пока подобных случаев не зафиксировано, – уточнили в штабе.

Напомним, оздоровительная кампания в Свердловской области началась 1 июля. Загородным лагерям разрешили работать преимущественно в безопасных территориях: Карпинске, Волчанске и других городах. Однако разрешили работать и лагерям, которые традиционно принимают детей из Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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