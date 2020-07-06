11 тысяч свердловских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку, 19 человек не допустили

Сегодня выпускники этого и прошлых лет сдавали экзамен по русскому языку. Из-за коронавируса ЕГЭ единовременно прошёл только у половины школьников – за парты сели 11 тысяч человек. 19 выпускников не пустили в пункты приёма из-за температуры, все они в соответствии с существующим порядком смогут пройти аттестацию в резервные дни 24 и 25 июля и в период с 3 по 8 августа. Ещё около 8 тысяч будут сдавать русский язык завтра.

Как сообщли в министерстве образования и молодёжной политики, экзамен по русскому языку в Свердловской области прошел без нарушений и технических сбоев. Чтобы принять 11 тысяч человек одновременно и при этом обеспечить социальную дистанцию и рассадку в классах, были задействованы все 157 пунктов проведения ЕГЭ. Результаты ЕГЭ по русскому языку, прошедшему 6 июля, выпускники получат не позднее 20 июля. Завтра, 7 июля, сдавать русский будут оставшиеся 8 тысяч выпускников этого года и прошлых лет.

«Варианты контрольных измерительных материалов в разные дни безусловно отличаются друг от друга. Это не новшество, поскольку и в предыдущие годы были резервные дни для сдачи той или иной дисциплины. Все контрольные измерительные материалы сопоставимы по уровню сложности, независимо от того, в какой день они используются. Это основной принцип объективного проведения Единого государственного экзамена», – рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. Все вопросы, касающиеся ЕГЭ, можно задать по телефону региональной горячей линии 8 (343) 312-00-04 (доб. 090, 091, 094), а также по номеру федеральной горячей линии 8 (495) 104-68-38.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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