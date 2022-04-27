Коронавирусные ограничения на ЕГЭ сохраняются: будут мерять температуру и рассаживать с дистанцией

Единый госэкзамен в 2022 году в Свердловской области по-прежнему будут проводить с соблюдением коронавирусных ограничений. У выпускников при входе в пункт проведения экзамена измерят температуру, а рассаживать за парты будут с учетом дистанции. У наблюдателей и педагогов должны быть маски.

«На текущий момент все так же, как было два предыдущих года», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Отметим, что в прошлые годы были случаи, когда из-за повышенной температуры выпускников не допускали до ЕГЭ. Школьники сдавали экзамен в резервные дни.

Всего в 2022 году в Свердловской области единый госэкзамен будут сдавать более 19 тысяч человек – это выпускники 11-х классов, а также выпускники прошлых лет. Самым массовым экзаменом остается русский язык, поскольку он обязателен для получения аттестата. В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку планируют 18 812 человек. Второй обязательный для получения аттестата предмет, математика, в 2022 году проводится на базовом и профильных уровнях. Экзамен профильного уровня выбрали более 9313 участников, базового уровня – почти 9077 человек.

Самым популярным предметом по выбору остается обществознание, его будут сдавать 9338 человек. Следующий по популярности – информатика и ИКТ − 4040 человек. Впервые информатика обогнала физику по числу сдающих.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 26 мая и продлится до 2 июня. Первыми выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Проведение трех экзаменов разделено на два дня: ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике и ИКТ – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня.

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»