На ЕГЭ по русскому языку из-за температуры не допустили всего одного выпускника из 19 тысяч

Более 19 тысяч выпускников свердловских школ 3 и 4 июня сдавали самый массовый ЕГЭ – по русскому языку. До экзамена из-за температуры не допустили всего одного школьника, еще 6 человек не смогли дописать экзамен по уважительной причине. Все они смогут пересдать ЕГЭ в один из резервных дней.

Русский язык в Свердловской области сдают «в два этапа» уже второй год подряд в связи с коронавирусными ограничениями: чтобы не допустить массового скопления детей в аудитории, экзамен проводят два дня. 3 и 4 июня в регионе ЕГЭ написали 19 289 человек. Как рассказали «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики, одного выпускника не пропустили в пункт сдачи экзаменов из-за температуры (ее по-прежнему измеряют всем входящим). Для сравнения: в том году до написания ЕГЭ по русскому после термометрии не допустили 19 человек из 11 тысяч.

Еще шесть человек не дописали вчера и сегодня ЕГЭ по уважительным причинам (детям могло стать плохо). Все семь выпускников смогут сдать экзамен в один из резервных дней: 28-29 июня, 2 июля.

Кроме того, 76 одиннадцатиклассников в этом году не допустили до сдачи ЕГЭ из-за академических задолженностей. Эти дети останутся в этом году без аттестатов. В течение следующего учебного года они могут исправить свои оценки, сдать долги и тогда будут сдавать ЕГЭ через год.

Результаты экзамена по русскому языку выпускники этого года смогут узнать 22 июня. Они будут доступны в личном кабинете на сайте.

Как ранее писал «Новый День», всего в этом году из 11 классов выпускаются чуть более 20,1 тысячи детей. Из них 2000 не планируют поступать в вузы, поэтому вообще не сдают ЕГЭ. Из предметов по выбору 54% выпускников сдают математику профильного уровня, 46% – обществознание. По 18% выбрали физику и биологию. Но есть и нетипичный выбор: 1 человек сдает испанский язык, 4 человека – китайский.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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