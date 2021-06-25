Основной период ЕГЭ закончился: 90 выпускников не написали экзамен

Сегодня выпускники школ сдавали последний ЕГЭ в рамках основного периода – информатику. За весь период до экзаменов не допустили лишь одного человека – у него была температура. Еще 89 школьников не смогли дописать ЕГЭ по уважительным причинам. Им предоставят возможность сдать свои предметы в резервные дни.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области, всего в резервные дни ЕГЭ будут сдавать 690 человек. В их числе один выпускник, у которого в ходе термометрии выявили температуру и не допустили в пункт ЕГЭ (в прошлом году таких было 39), и еще 89 – дети, которые не дописали экзамен по уважительной причине (например, стало плохо).

«В резервные дни участвуют те, у кого совпали сроки проведения экзаменов в основной период, кто не завершил выполнение экзаменационной работы, кто не явился на экзамен по уважительной причине», – уточнили в министерстве.

Резервные дни ЕГЭ в этом году запланированы на 28, 29 июня и 2 июля. Для выпускников будет работать 64 пункта проведения экзаменов.

Всего, по данным министерства, ЕГЭ в основной период сдали 20104 человека. Последние результаты будут известны 8 июля. Те, кто сдавали в резервные дни, результаты получат 14 июля. В любом случае все должны успеть подать документы в вузы: приемная кампания в этом году длится до 29 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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