За весь период ЕГЭ 39 выпускников не допустили до экзамена из-за температуры

В Свердловской области сегодня завершается основной этап сдачи единого государственного экзамена. За весь период с начала июля до ЕГЭ не допустили 39 человек, которые пришли в пункты проведения с температурой. Эти выпускники будут сдавать экзамены в дополнительные и резервные дни, так же, как и дети, по разным причинам не дописавшие работы. Сегодня завершается основной период сдачи ЕГЭ, который стартовал в этом году необычайно поздно – 3 июля. Первыми дети сдавали экзамены по литературе, географии и информатике, результаты по ним уже известны – каждый пятый выпускник набрал более 80 баллов. Последним сегодня сдают устный иностранный язык.

Всего в этом году экзамены сдавали более 17 тысяч выпускников этого года и около 2000 выпускников прошлых лет. В регионе обустроили более 150 пунктов приема экзаменов, причем в этом году приходилось соблюдать множество правил: пункты должны были быть оснащены санитайзерами и рециркуляторами воздуха, расстановка парт в аудиториях – на расстоянии 1,5 метра. На входе в пункты у каждого выпускника измеряли температуру. Всего с 3 июля до экзаменов по причине повышенной температуры не допустили 39 человек. Больше всего человек не прошли термометрический контроль на экзамене по русскому языку и математике, что логично – это два самых массовых ЕГЭ. В последние три дня недопущенных на экзамен вообще не было.

Добавим, что в этом году свердловские школьники столкнулись с еще одной сложностью во время экзаменов – две недели в регионе стояла аномальная жара. Родители рассказывали, что выпускникам во время экзаменов становилось плохо. Так, в один из самых жарких дней 14 человек не смогли завершить свою работу, в том числе – по причине самочувствия из-за жары.

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области напоминают, что дети, которых не допустили до ЕГЭ из-за температуры, либо дети, которые не дописали работу по уважительной причине, смогут сдать экзамен в резервный и дополнительный период. Резервные дни начинаются уже завтра: 24 июля – по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, 25 июля – по всем предметам. Дополнительный период пройдет с 3 по 8 августа.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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