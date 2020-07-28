Больше всего 100-балльников на ЕГЭ-2020 – по русскому языку

В Свердловской области почти все выпускники основного периода ЕГЭ получили оценки. Больше всего 100-балльников среди сдававших русский язык – 54 человека. Физику на высший балл сдали 12 человек, историю – 11.

«Практически по всем дисциплинам результаты уже известны. Так, физику сдавали 3 494 человека: 12 написали на 100 баллов, 18 получили 99 баллов, 390 выпускников преодолели порог 80 баллов. ЕГЭ по истории выбрали 2 489 выпускников. Стобалльниками по итогам стали 11 человек, 2 из них – выпускники прошлых лет. Каждый десятый набрал 80 баллов и выше. В рамках основного периода ЕГЭ еще не подведены итоги по обществознанию, химии, биологии, иностранным языкам. Все результаты будут получены до 3 августа», – сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», до ЕГЭ не допустили 39 человек, которые пришли в пункты проведения с температурой. Эти выпускники будут сдавать экзамены в дополнительные дни (с 3 по 8 августа), так же, как и дети, по разным причинам не дописавшие работы (например, те, кому стало плохо во время аномальной жары). На конец прошлой недели было подано 61 заявление для сдачи ЕГЭ в эти даты. Прием заявлений продлится до 31 июля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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