В Свердловской области начали сдавать ЕГЭ те, кого не допустили с первого раза

В Свердловской области сегодня стартовал дополнительный период сдачи единого госэкзамена, он продлится до 8 августа. Пока что на ЕГЭ записался 91 человек: это те выпускники, которых не пустили на первые экзамены из-за температуры, либо кто не смог написать работу с первого раза по уважительным причинам.

Дополнительный период ЕГЭ начался сегодня по всей России. Экзамены будут идти четыре дня: 3, 5, 7 и 8 августа, сдавать можно любой предмет. По данным Рособрнадзора, всего на этот период зарегистрировано более 3500 человек. Это те выпускники, у которых на момент экзаменов основного периода были какие-то заболевания или уважительные причины, а также те, кто не сумел дописать работу. Например, это происходило во время аномальной жары: подросткам становилось плохо из-за духоты и нервов.

В Свердловской области на сдачу ЕГЭ в рамках дополнительного периода зарегистрировался 91 человек. Как и по всей стране, это, в том числе, те, кто не прошел термометрию при входе. В регионе таких детей было 39.

«Прием заявлений еще продолжается (до 5 августа можно подать заявление на сдачу экзамена 8 августа). В дополнительный период будут работать 15 пунктов проведения экзаменов», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.

Все выпускники, которые будут сдавать экзамены в дополнительный период, получат результаты до окончания приемной кампании в вузах, чтобы успеть поступить на выбранные направления, заверили в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период ЕГЭ завершился в конце июля. В Свердловской области в этом году экзамены сдавали более 17 тысяч выпускников этого года и около 2000 выпускников прошлых лет. В регионе работали более 150 пунктов приема экзаменов, причем в этом году приходилось соблюдать множество правил: пункты должны были быть оснащены санитайзерами и рециркуляторами воздуха, расстановка парт в аудиториях – на расстоянии 1,5 метра. На входе в пункты у каждого выпускника измеряли температуру.

Сейчас уже все выпускники основного периода ЕГЭ получили оценки. Больше всего 100-балльников среди сдававших русский язык – 54 человека.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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