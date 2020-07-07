Туроператоры начали продажу горнолыжных туров в Европу на Рождество

Ряд федеральных туроператоров открыл продажу туров на горнолыжные курорты Европы на зимний период, включая Рождество и Новый год. Пока в полетной сетке запланированы в основном вылеты из столицы, стоить тур на праздничные даты будет от 80 тысяч рублей на двоих. Эксперты считают, что таким образом туристические компании пытаются получить оборотные средства. Желающим заранее купить такие туры стоит быть готовым к переносам дат и отмене отдыха.

Крупные федеральные туроператоры еще в апреле объявили об акции раннего бронирования на зимние месяцы. Но раньше в ассортименте преимущественно были пляжные направления: Юго-Восточная Азия, ОАЭ и другие. Сейчас же стартовали продажи горнолыжных туров на курорты Европы – в Австрию, Андорру другие. Предполагается, что по раннему бронированию можно сэкономить в среднем 20% от стоимости отдыха. Например, по данным системы бронирования TezTour на 7 июля, неделя отдыха с 28 декабря на одном из курортов Австрии будет стоить чуть больше 1000 евро на двоих с перелетом из Москвы и питанием. Эксперты не видят ничего странного именно в сроках старта продаж. Более странным в нынешних реалиях выглядят в принципе продажи европейских направлений, при том, что Евросоюз пока не называл даже примерных дат открытия границ для россиян.

«И в прошлые годы идеальным сроком для продажи горнолыжного продукта были август, сентябрь, октябрь. Поэтому нельзя сказать, что в этом году продажи стартуют сильно рано или выглядят как-то нелепо, – прокомментировал руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Но в этом году ситуация в принципе непредсказуема. Какая бы программа ни ставилась на осень или зиму, мы, как туристы, должны понимать, что есть высокая вероятность переноса дат отдыха на более поздний срок. И, думаю, туроператоры, отдают себе в этом отчет, выставляя сейчас горнолыжные туры. Это стремление туроператоров получить оборотные средства, и ничего пугающего здесь нет».

При этом, конечно, нужно учитывать, что даже если горнолыжные программы не будут перенесены на более поздние даты, могут произойти какие-либо организационные изменения. Как и к пляжным направлениям, скорее всего будут предъявлены особые санитарные требования. В частности, под вопросом будет аренда горнолыжного инвентаря, могут измениться особенности питания. Но, по словам экспертов, прогнозировать сейчас рано.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 07.07.20

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