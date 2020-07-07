В Свердловской области в июне на 21% выросла смертность

В Свердловской области в июне скончались 5275 человек, на 21,5% больше, чем в июне прошлого года, когда умерли 4341 человек. В мае и апреле в этом году смертность была несколько ниже, чем в 2019 году: в мае 2020 скончалось на 353 человека меньше, а в апреле на 323 человека меньше, чем по итогам тех же месяцев 2019 года.

В целом за полгода в регионе умерло более 29 тысяч человек, родилось более 21 тысячи. Смертность превысила рождаемость на 7865 человек. Данные приводит Управление ЗАГС в Свердловской области. Добавим, по официальным данным в Свердловской области на сегодняшний день скончались 138 человек, из них 68 человек – в июне. За первую неделю июля от коронавируса умерли 43 человека.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.20

Мэр Сысерти анонсировал масштабное благоустройство прогулочных зон. Пока в них нужно хотя бы прибраться (ФОТО). / «Бизнесу – хана»: как свердловчане отреагировали на очередное продление ограничений. / Туроператоры начали продажу горнолыжных туров в Европу на Рождество. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»