В Свердловской области в июле смертность выросла в 1,5 раза

В Свердловской области за июль 2020 умерло более семи тысяч человек, а в июле 2019 года – 4 819. Такие данные приводит Росстат. «В Свердловской области в июле произошла катастрофа. Там смертность выросла в полтора раза», – написал в твиттере журналист Михаил Зеленский, проанализировавший данные Росстата. При этом от коронавируса за этот же месяц, согласно официальным данным, скончались 175 человек, Росстат приводит другую цифру – 313 умерших, их которых 309 скончались от коронавируса точно и четверо весьма вероятно. Еще у 65 умерших коронавирус был, но они умерли по другим причинам, причем в 13 случаях коронавирус оказал существенное влияние.

Добавим, в области существенный рост смертности зафиксировали месяцем ранее – ЗАГС публиковал статистику, из которой следовало, что в июне 2020 года умерло на 21,5 % больше людей, чем в июне 2019 года. Причем ЗАГС после сообщений СМИ отказался обнародовать данные за июль, сообщив, что теперь такие данные будут раскрываться не помесячно, а поквартально.

Ранее глава Россата уже давал пояснения, почему их цифры не соответствуют данным оперштабов. По его словам, расчеты Росстата и оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19 отличаются тем, что статистическое ведомство получает данные о смертях из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а оперштаб вручную вносит эти сведения в режиме реального времени.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 05.09.20

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