«Есть два фактора...» Глава Росстата объяснил расхождения в статистике смертей от Covid-19

Глава Росстата Павел Малков объяснил нестыковки в статистике смертей от коронавирусной инфекции разными методологиями расчета. По его словам, расчеты Росстата и оперативного штаба по мониторингу ситуации с Covid-19 отличаются тем, что статистическое ведомство получает данные о смертях из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), а оперштаб вручную вносит эти сведения в режиме реального времени. Об этом Малков рассказал в интервью РБК. Напомним, апрельские данные о смертности от коронавируса, опубликованные Росстатом, отличаются от данных оперштаба в 1,4 раза. По данным Росстата, в апреле в России скончались 2712 зараженных. Коронавирус стал основной причиной смерти для 1660 из них. В то же время, по данным оперативного штаба, число смертей от коронавируса в апреле составило 1152.

Как отметил глава Росстата, в реестр ЗАГС попадают первичные медицинские свидетельства о смерти. Также Росстат получает окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления. До вспышки коронавируса все процессы были отлажены, а статистика готовилась по стандартным процедурам, уточнил он. Но из-за ситуации с коронавирусом, по словам Малкова, возникли два фактора, которые могут повлиять на качество статистики.

Во-первых, указал он, «на момент регистрации смерти умершего от Covid-19 может еще не быть окончательного медицинского свидетельства о смерти». По словам Малкова, подготовка окончательного медицинского свидетельства о смерти занимает до 45 дней, а затем требуется время, чтобы оно попало в орган статистики и в базу данных.

Второй фактор связан с отсутствием в некоторых регионах законодательного закрепления обязанности регистрировать смерть в органах ЗАГС для последующего захоронения. По словам руководителя Росстата, это требование установлено в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и в большинстве других крупных по населению регионах страны. «В этих регионах мы полностью уверены в цифрах по общей смертности», – подчеркнул он, отметив, что вышеупомянутые регионы первыми приняли на себя удар коронавирусной инфекции.

В других регионах, где, как правило, сравнительно небольшая численность населения, «в силу определенной специфики таких нормативных требований может не быть», рассказал Малков. Речь идет о Северо-Кавказском федеральныом округе, части Южного федерального округа, Поволжья и Дальнего Востока. «В обычной ситуации это не оказывает влияния на статистику, потому что люди все равно приходят в ЗАГС и регистрируют смерть, так как это требуется для других целей. Но в условиях эпидемии, самоизоляции и карантина люди зачастую откладывали поход в загс. Такие случаи происходят именно там, где можно похоронить человека просто по справке из медучреждения», ‒ пояснил он.

По мнению Малкова, ситуация с коронавирусом выявила несовершенство схемы сбора данных, что может влиять на качество статистики смертности от Covid-19. Он также отметил, что у некоторых пациентов коронавирус был непосредственной причиной смерти, а у других – «усугубляющим фактором», но не первопричиной смерти. Есть и такие случаи, когда коронавирус вообще не оказал существенного влияния на летальный исход, добавил глава ведомства. Во втором и третьем случаях основной причиной смерти стало другое заболевание, пояснил он.

Кроме того, Малков сообщил, что в статистику смертей от коронавируса включаются и смерти от последствий инфекции, и любые летальные исходы у пациентов с подтвержденным Covid-19.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 599 705 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Суточная прибавка заболевших составила 7425 человек. С момента начала вспышки от Covid-19 и вызванных им осложнений в стране умерло 8359 человек. За весь период выздоровели 356 429 пациентов.

Москва, Наталья Петрова

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