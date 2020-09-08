Власти объяснили, с чем связан рост смертности в июле в полтора раза

В областном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса заявили, что рост смертности в Свердловской области в 1,5 раза в июле вызван «накопительным» эффектом и связан с предыдущими периодами.

«В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, идут 30-40 дней. И это нормативно. Не всегда человек, который умер в июле, попадет в статистику июля. И еще целый ряд причин, по которым имеем накопительный результат. Если его распределить по месяцам, то увидим, что катастрофического роста не произошло. Смертность по августу еще не обнародована, но я ее видел, и она свидетельствует, что этот «горб» [на кривой статистики] июля – накопительный характер. По итогам 8-9-12 месяцев мы вряд ли превысим общероссийский показатель», – прокомментировал после заседания оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Спикер также намекнул, что не надо доверять всем экспертам, которые высказываются относительно смертности и ее причин.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области за июль 2020 умерло более семи тысяч человек, а в июле 2019 года – 4 819. Такие данные привел Росстат. При этом от коронавируса за этот же месяц, согласно официальным данным, скончались 175 человек, Росстат приводит другую цифру – 313 умерших, из которых 309 скончались от коронавируса точно и четверо весьма вероятно. Еще у 65 умерших коронавирус был, но они умерли по другим причинам, причем в 13 случаях коронавирус оказал существенное влияние.

Добавим, в области существенный рост смертности зафиксировали месяцем ранее – ЗАГС публиковал статистику, из которой следовало, что в июне 2020 года умерло на 21,5 % больше людей, чем в июне 2019 года. Причем ЗАГС после сообщений СМИ отказался обнародовать данные за июль, сообщив, что теперь такие данные будут раскрываться не помесячно, а поквартально.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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