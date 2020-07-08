В Свердловской области без работы остались 92 тысячи человек

В Свердловской области безработными числятся 92 тысячи человек. Многие из них, по словам директора департамента по труду и занятости населения Дмитрия Антонова, рассчитывают только на пособие. Ситуацию он оценивает как сложную. При этом максимальную сумму – 13949,5 рублей – получают только 32 тысячи безработных. 40 тысячам уральцев начисляют минимальное пособие – 5125 рублей.

«На днях опубликовано распоряжение правительства Российской Федерации, которое мы ждали. Свердловская область получит 199 091,9 тысяч рублей. Эти средства будут использованы для организации временного трудоустройства работников тех предприятий, которые вводят режим неполного рабочего времени, проводят временную остановку работ, предоставляют отпуска без сохранения заработной платы, проводят мероприятия по высвобождению работников, а также для организации общественных работ», – прокомментировал Антонов.

Отметим, в службу занятости с начала пандемии поступает огромное количество звонков, в соцсетях люди жалуются, что дозвониться тяжело. Областные центры занятости получили дополнительные сотовые телефоны. В Екатеринбургском центре занятости с 6 июля заработала информационно-справочная служба по телефону (343) 266-34-26, звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Отметим, 1 апреля в Свердловской области было 22 076 безработных, к середине мая их стало в два раза больше. Ранее замдиректора департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова прогнозировала, что безработица будет повышаться и в июле. «Мы полагаем, что еще месяц-полтора уровень безработицы будет расти семимильными шагами. Те, кто был еще на плаву, начнут оптимизацию. Май, июнь, июль – ожидаем рост», – говорила она в середине мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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