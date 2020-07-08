Ни масок, ни дистанции – жители Екатеринбурга оккупировали городские пляжи (ФОТО)

К полудню, когда столбики термометров в Екатеринбурге поднялись выше 31 градуса, на городских пляжах не осталось свободных мест. Горожане купаются даже в тех водоемах, которые признаны небезопасными. Ни о каких масках и социальной дистанции речи, конечно, не идет.

В Екатеринбурге продолжает усиливаться жара. Сегодня к полудню температура достигла 31 градуса, а онлайн-сервисы сообщают, что ощущается она как 34 градуса. Жители города, которые не смогли уехать на отдых к морю, высыпали на городские пляжи и в приближенные к водоемам места отдыха. Как передает корреспондент «Нового Дня», на пляже у Верх-Исетского пруда буквально яблоку негде упасть. Загорают и купаются здесь целыми семьями: в не самой чистой воде плещутся и старики, и дети. На газонах сейчас уже вряд ли получится отыскать свободный пятачок, чтобы разместиться. Несмотря на запреты, работают и детские развлечения. Например, батут. Ни одного человека в маске нам увидеть не удалось. Хотя еще в мае вдоль Верх-Исетского пруда, где гуляло совсем немного народу, ходили патрули полиции, правоохранители подходили к каждому и просили надеть маску.

Добавим, что сегодня, по прогнозам синоптиков, еще не самый жаркий день. Жара усилится к выходным – в четверг будет до +33 градусов, в пятницу и субботу – до +34. В воскресенье начнет «холодать»: воздух прогреется только до +28 градусов днем. Напомним, в этом году Роспотребнадзор по Свердловской области признал пригодными для купания только два водоема в регионе. Это озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. Еще 12 пляжей в области получили от санврачей разрешение, но только для отдыха без купания. Пляжа Верх-Исетского пруда в списке, естественно, нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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