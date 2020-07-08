Коронавирус подтвердился у главы департамента противодействия коррупции

У главы департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева подтвердился коронавирус – это стало известно после обязательного тестирования на Covid-19, которое проходят все чиновники регионального правительства. Информацию «Новому Дню» подтвердил сам директор департамента. «Да. Я поэтому самоизолировался», – сказал собеседник агентства, уточнив, что чувствует себя хорошо.

По его словам, на работу департамента это не повлияло. «Оборудовано у меня рабочее место, так что не переживайте, все работает», – отметил Ширалиев.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у министра АПК Свердловской области Дмитрия Дегтярева. Также на самоизоляцию ушел вице-губернатор Сергей Бидонько, который рассказал «Новому Дню», что сам он не заражен, а болеет кто-то из его родственников.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.07.20

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