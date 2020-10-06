Глава департамента внутренней политики госпитализирован с коронавирусом

Главу департамента внутренней политики Свердловской области Антона Третьякова госпитализировали с коронавирусом, информацию «Новому Дню» подтвердили два источника в правительстве региона. При этом, по словам собеседников агентства, поначалу состояние начальника ДВП было удовлетворительным, до получения результата он активно коммуницировал с коллегами и представителями других департаментов и министерств региона, но впоследствии ситуация изменилась.

Соседи Третьякова, которые живут с ним в одном подъезде, рассказали, что в доме объявлен карантин. «Узнала об этом в детской поликлинике, когда справку об эпидблагополучии брала. Объявлений у нас никаких не было, но дезинфекцию проводят каждый день, но и раньше проводили. Жена [Третьякова] тоже вроде заразилась», – сообщила собеседница «Нового Дня».

Напомним, летом коронавирусом переболел глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев. Сам он рассказывал «Новому Дню», что чувствует себя хорошо, на время болезни он самоизолировался.

Летом же заразился коронавирусом свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев. Он был госпитализирован в реанимацию ГКБ № 40, поначалу его состояние удалось стабилизировать, но впоследствии он скончался.

Екатеринбург, Елена Сычева

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