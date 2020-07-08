Оперштаб отказался раскрывать данные о состоянии министра АПК Дегтярева

Свердловский министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Дмитрий Дегтярев был направлен в реанимационное отделение ГКБ № 40 Екатеринбурга. Об этом сообщил портал Е1 со ссылкой на собственный источник, по данным которого, из-за коронавируса состояние чиновника резко ухудшилось, однако врачам удалось его стабилизировать.

«Новый День» обратился за комментарием в оперативный штаб Свердловской области, однако там отказались прояснить ситуацию с состоянием министра. «Обсуждение данных о конкретных пациентах или предполагаемых пациентах не представляется возможным», – сказали в оперштабе.

Ранее сообщалось, что Дегтярев ушел на больничный с начала этой недели. На прошлой неделе на самоизоляцию отправился вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Последний в разговоре с корреспондентом «Нового Дня» подтвердил, что был вынужден самоизолироваться из-за коронавируса – заразился, по словам заместителя главы регионы, не он сам, а кто-то из его родственников.

Екатеринбург, Елена Сычева

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