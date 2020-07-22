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Среда, 22 июля 2020, 15:35 мск

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От коронавируса скончался свердловский министр Дмитрий Дегтярев

Скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, который лечился от коронавируса. Об этом сообщает инстаграм губернатора Евгения Куйвашева.

Напомним, с начала июля Дегтярев находился в реанимационном отделении ГКБ № 40. В оперштабе Свердловской области тогда отказывались сообщать о состоянии министра. Причем сначала врачам удалось стабилизировать состояние чиновника.

Дмитрию Дегтяреву было 43 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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