390 медиков на Среднем Урале заразились Covid-19, еще 100 случаев проверяется

С начала пандемии в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 390 медицинских работников. Еще 100 случаев сейчас находятся на стадии подтверждения, ожидаются результаты тестов. Есть и погибшие среди медиков. Такие данные сегодня озвучила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Оксана Федосеева на встрече с полномочным представителем Президента РФ Николем Цукановым.

«Многие медики рисковали своими жизнями, сами переболели, есть, к сожалению, погибшие. Хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким», – отметил Николай Цуканов.

Напомним, с начала пандемии в больницах Свердловской области регистрировалось несколько вспышек коронавируса. Первая произошла в городской больнице №1 Екатеринбурга. Затем были случаи в кардиоцентре, больнице №40. Одно из крупнейших заражений произошло в Областной клинической больнице №1. Неоднократно сообщалось о больных медиках среди сотрудников скорой медицинской помощи. На конец мая общее число заболевших медиков составляло 163 человека.

Недавно в России указом президента были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые вручают работникам здравоохранения. Представлять медиков к награде должны региональные власти. К сожалению, от Свердловской области пока представлений не поступало, – сообщили в полпредстве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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