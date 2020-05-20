В Екатеринбурге с начала пандемии Covid-19 заразились 163 медика

В Свердловской области продолжает увеличиваться число медиков, заболевших и переболевших коронавирусом. Наибольшее количество зараженных врачей зафиксировано в уральской столице.

«С начала эпидемии в Екатеринбурге зарегистрировано 163 случая заражения врачей, среднего, младшего медицинского персонала и иных работников медучреждений», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Напомним, несколько больничных вспышек инфекции случились еще в апреле. Самый крупный очаг был в ЦГБ № 1, где заболели свыше ста человек. Случаи заражения также фиксировались на станции скорой помощи, в кардиоцентре, «Новой больнице», в ЦГБ № 40, № 20, № 14, № 3 и других учреждениях.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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