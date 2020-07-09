Главный эпидемиолог Екатеринбурга выдвинут на звание «Почетный гражданин города»

Комиссия администрации Екатеринбурга выдвинула сразу троих кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Екатеринбурга» в 2020 году. Это глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, генеральный директор машзавода имени Калинина Николай Клейн и главный врач-эпидемиолог управления здравоохранения Екатеринбурга Александр Харитонов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что изначально номинанты Алтушкин и Клейн отказались претендовать на звание почетного горожанина, предложив вместо себя выдвинуть кандидатуру уважаемого в городе медика, чтобы подчеркнуть героизм екатеринбургских врачей, которые борются сейчас с пандемией коронавируса. Глава города Александр Высокинский согласился с этим предложением и обратился к главврачам больниц Екатеринбург с просьбой выдвинуть достойного кандидата. Им и оказался Александр Харитонов.

При этом комиссия городской администрации не стала исключать кандидатуры Алтушкина и Клейна. Все три номинанта будут представлены Екатеринбургской думе для принятия решения. Напомним, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивается ежегодно накануне Дня города за особые заслуги перед уральской столицей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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