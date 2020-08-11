Врач-эпидемиолог Александр Харитонов стал почетным гражданином Екатеринбурга

Екатеринбургские депутаты выбрали почетным гражданином города 2020 года главного эпидемиолога горздрава Александра Харитонова. Решение было принято в закрытом режиме, причин народные избранники не пояснили. На заседании думы также присутствовал мэр Александр Высокинский – он возглавляет городскую комиссию, которая выдвигает кандидатов на звание «Почетный гражданин», передает корреспондент РИА «Новый День».

Среди других претендентов на звание были медный олигарх Игорь Алтушкин и гендиректор завода имени Калинина Николай Клейн. Мэрия включила кандидатуру Харитонова в список в последний момент, когда поступило предложение отметить уважаемого медика в эпоху пандемии коронавируса.

Звание «Почетный гражданин» присваивается за особые заслуги перед Екатеринбургом. Статус дает право на бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное медицинское обслуживание в городских больницах. Кроме того, почетные граждане города освобождаются от уплаты местных налогов и оплаты коммунальных услуг, а также имеют право на ежемесячную денежную премию, размер корой определяется думой ежегодно при утверждении бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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