Екатеринбургские депутаты присвоят звание «Почетный гражданин» тайно

Гордума Екатеринбурга решит вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин» в закрытом режиме. С таким предложением выступил вице-спикер Виктор Тестов, его поддержали 22 из 28 присутствующих депутатов. Трансляция из зала заседаний прекращена.

Напомним, что депутатам предстоит выбрать из трех кандидатур: на звание претендуют глава Русской медной компании Игорь Алтушкин, гендиректор машзавода имени Калинина Николай Клейн и главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. Алтушкин и Клейн отказывались от этой номинации и предлагали вместо себя выдвинуть кандидатуру уважаемого в городе медика. Но комиссия мэрии в итоге оставила промышленников в списке претендентов.

Стоит отметить, что в этом году Екатеринбургская дума впервые получила право решать, кто станет почетным гражданином города (изменения были внесены в ноябре 2019 года). Ранее звание присваивалось решением специальной комиссии администрации. Почетный статус дается за особые заслуги перед Екатеринбургом. Звание присваивается ежегодно накануне Дня города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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